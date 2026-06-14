オランダ代表は日曜、日本とのワールドカップ初戦に臨む。攻撃力の高さから、日本はグループで最も手強いと評価される。ロナルド・クーマン監督は日本の強みを熟知し、それを最大限に利用したい考えだ。

「準備は整ったという手応えがある」とクーマン監督はNOSのインタビューで語った。「明日の相手が強力なのは分かっている。だが、我々も負けない」

「恐れはない。相手には敬意を払っている。日本の強みは理解しているが、どうすれば苦しめられるかも分かっている」

「彼らは攻撃的にプレーし、高い位置でプレスをかけてくる。通常はそうだが、相手はオランダ戦で戦術を調整することもある」

「日本について見てきた限りでは、非常にフレッシュなチームだ。走り回って、攻撃的にプレーする。」 その攻撃性こそ、クーマンがオランダ代表の好機と見る点だ。

「カウンターチャンスもある。彼らは時にスペースを空けるので、そこを突きたい」とクーマンは語った。

スウェーデンとチュニジアと同じ組だが、日本を最上位と決めつけてはいない。「それは分からない」

「紙面上の戦力ではそうかもしれないが、予想外の展開になることもある。他の国の方が、さらに手強い相手になる可能性もある。試合の入り方次第で結果も変わる」とクーマン監督は語った。