メンフィス・デパイは日曜、コリンチャンスで2ヶ月ぶりに復帰し、アトレチコ・ミネイロ戦で30分間プレーした。試合はザカリア・ラビアドの1-0のゴールで勝利した。

先発はユリ・アルベルトで、5分にグスタボ・ヴェルネスをゴール前に送り出したが、シュートは枠を外れた。

60分にはアンドレ・ルイスに代わってメンフィスがピッチへ。彼は怪我で直近8試合を欠場し、ワールドカップに間に合うか懸念されていた。

オランダ代表歴代最多得点者は、ロナルド・クーマン監督にアピールした。後半30分間、メンフィスは活発に動き、深い位置への走り込みで相手守備を混乱させた。ESPNは金曜、彼の出場は限定的と伝えていた。

88分には、長い攻撃の流れからマテウジーニョのクロスをラビアドが胸でトラップし、右足で沈めて待望の決勝点。

このフォワードにとって、リズムを取り戻すことは極めて重要だった。3月、クーマン監督は「万全でないならW杯に帯同させない」と述べたが、後に「コンディションが完全でなくても価値がある」と修正した。

3月の大腿部負傷から復帰したメンフィスは、クーマン監督にコンディションを認められ、代表入りすることを願っている。監督は水曜日にメンバーを発表する。

