ワールドカップが迫る中、オランダ代表の最適布陣を巡る議論が活発化している。ロナルド・クーマン監督はNOS番組『Studio Voetbal』で5バックへの移行の可能性に言及し、否定しなかった。

ピエール・ファン・ホイドンクが4バックを捨て、コディ・ガクポを左サイドバックで起用する布陣を提示。このアイデアは数週間前、テオ・ヤンセンも提唱していた。

ファン・ホイドンクは布陣変更を擁護する。「守備ができないからガクポはウイングバックに向かないと言う人もいるだろう。だがNECのウアイッサやオナルも本来はアタッカーだ」。

NOS Studio Voetbal

彼は「どの選手もその役割をある程度はこなせる」と説明する。「このシステムの利点はシンプルだ。すべてのポジションを一つずらすと、再び4-3-3になり、全員が慣れた位置でプレーできる」

クーマンもこの考えに賛同し、「片方のウイングをバックとして守備に参加させるか、センターバックとしてMFを起用する選択肢もある」と語った。

代表監督は複数の選択肢があると強調した。「こうした相手にはマンツーマンで対応する必要がある。具体的な方法は選手の状況次第だ。100％計画通りにはいかないが、それに適応しなければならない」とクーマン監督は語った。