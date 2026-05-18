ロナルド・クーマン監督は、代表戦未経験の選手をオランダ代表のW杯メンバーに選出する方針だ。

クリンシュ・ハートマン、イアン・マーツェン、デヴァイン・レンシュ、エマニュエル・エメガ、スヴェン・ボットマンの5選手は、依然としてオランダ代表としてワールドカップに帯同する可能性がある。『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、彼らは40名の暫定メンバーリストに名を連ねている。

ロナルド・クーマン監督は当初月曜に予定していた最終メンバー発表を水曜に延期した。

「2日間の余裕があれば、終盤戦を全員が乗り切ったことを確認できる」と彼は先日発表した。 さらに、トレーニング期間（5月25日、26日、27日）中に最終候補選手をゼイストで直接観察し、会話し、評価する機会も得られます。」

最終的には14人が外れ、26人の本大会メンバーが決定する。

ADは月曜、代表経験が少ない候補選手を複数報道。ハートマン（5試合）、マッツェン（1試合）、レンシュ（2試合）、エメガ（2試合）、ボットマン（0試合）などが含まれる。

特にボットマンは代表経験がないながら選ばれた。彼は2020年と2023年に招集されたものの、まだ出場はない。

オランダの初戦は6月14日の日本戦で、その後スウェーデン（6月20日）、チュニジア（6月25日深夜）と対戦する。