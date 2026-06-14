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Sydney Jordan

翻訳者：

ロナルド・クーマン監督は、ワールドカップ初戦の日本戦でメンフィス・デパイとクリセンシオ・サマーヴィル起用を決めた。

オランダ 対 日本
オランダ
日本
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ロナルド・クーマン監督は、日本戦の先発メンバーを発表した。バート・フェルブルッヘンが間に合い、ゴールマウスを守る。メンフィス・デパイの代役として、クリセンシオ・サマーヴィルが右ウイングに入る。

クーマン監督が土曜夜の会見で示唆したとおり、股関節を痛めていたGKバート・フェルブルッヘンも先発できる。 

DFは定位置通り、右SBにデンゼル・ダムフリーズ、CBにヤン・ポール・ファン・ヘッケとヴィルジル・ファン・ダイク、左SBにミッキー・ファン・デ・ヴェン。 

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの組み合わせを維持する。

前線では、メンフィス・デパイは先発可能な状態だったが、クーマン監督は別の布陣を選択。右にクリセンシオ・サマービル、左にコディ・ガクポが先発し、センターフォワードはドニエル・マレンが務める。 

オランダ時間22時、両チームはアーリントンのAT&Tスタジアムで初戦に臨む。

オランダの先発：フェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、サマーヴィル、マレン、ガクポ。

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日本代表の先発メンバー：鈴木、谷口、渡辺、伊藤、久保、堂安、前田、中村、鎌田、佐野、上田。

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