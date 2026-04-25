ジョルジーニオ・ワイナルドゥムは来夏のワールドカップ出場を強く望んでいる。オランダ代表として96試合に出場した彼は『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで意気込みを語った。

現在35歳のウィナルドゥムはアル・エティファクで公式戦29試合に出場し、15ゴール6アシストを記録している。

「W杯に行きたい。チャンスのために全力を尽くす」と迷いはない。

「簡単な状況ではない。アル・エティファクでは1年半、本来のポジションでプレーし、最高のコンディションだ。ジェラード監督の下では守備の前にいたが、彼が去ってからは望むポジションでプレーできている」と語った。

「チームを牽引する選手も、後押しする選手も必要です。2014年のW杯経験を活かしたい」と語る。

ロッテルダム出身の彼は、サウジアラビアでプレーしているという理由だけで評価を下げられるのは不当だと語る。 「ブラジルやポルトガルの監督もここで選手を探している。失礼ながら、サウジ・プロリーグはエールディヴィジよりレベルが高い。もしエールディヴィジの選手が私の成績を残しても、オランダ代表に選ばれるか？自分は注目されているし、もっと結果を出さなければならない。そのプレッシャーを受け入れる」

ウィナルダムはこれまで代表96試合で28得点9アシストを記録している。