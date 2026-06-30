ロナルド・クーマン監督は今週中に決断する見込みだ。

W杯敗退の翌日、デ・テレグラーフ紙はロナルド・クーマン監督が代表監督の去就を近々決断すると報じた。批判を受ける同監督は、まず代理人のロブ・ヤンセン氏と協議する。

クーマンはモロッコとのPK戦敗退直後にヤンセンに連絡。ヤンセンは「WhatsAppで『話したい』とメッセージがあった」と火曜の朝刊に明かした。

ヤンセン氏は以前、KieftJansenEgmondGijpのポッドキャスト『Weekaa Call』で「ロナルドとまもなく相談する。彼が後で電話してくる。これは冗談ではない。昨夜、少し話したいとメッセージを送ってきた。時間があればすぐに話し合う」と語っていた。

W杯敗退後、5バックの采配が批判されていることも認識しており、自身の将来を案じている。

試合後の会見では「考えはまとまっている。今は失望している。明日から整理し、明日の午後には結論が出るかもしれない」と語った。

協会が掲げた「準決勝進出」の目標も達成できなかった。契約は6月30日に満了するため、双方合意で契約を終了する可能性もある。

63歳の同監督は2023年に代表監督に復帰したが、ここ数年はFIFAランキング25位以内への勝利がない。ただし2024年欧州選手権では準決勝に進出した。