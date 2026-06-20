ロナルド・クーマン監督はオランダ代表選手を絶賛。「素晴らしい。見ていて本当に楽しい」

ロナルド・クーマン監督は、途中出場したクリセンシオ・サマービル（24歳）の活躍に感銘を受けた。土曜日のスウェーデン戦（5-1勝利）で、サマービルは1ゴール1アシストを記録した。

サマーヴィルは前回日本戦で先発したが、スウェーデン戦ではベンチスタート。前半終了間際に調子の上がらないマレンと交代し、後半から出場した。

試合後、コーマン監督はNOSの取材に「難しいが、トップレベルではチームとしてのパフォーマンスが求められる」と語った。

「もちろん、ドニエルとは右サイドでプレーする理由を話した。内側へ切り込む自由は与えていた。ボール保持時にサイドライン沿いを走る“純粋な右ウィング”ではないからだ。判断は彼に任せていた」

さらに得点が取れていないことも交代理由だと説明した。「当然だ。誰もが理解している。彼だけが犠牲ではない。次の試合ではまたストライカーで起用するかもしれない」

マレンの代役として投入されたサマーヴィルについては、「右サイドでのプレーが非常に上手い。途中出場でも先発でも同じだ」と絶賛した。

「スピードだけでなく、ライン間で賢く動き、ボールもキープできる。決勝点の場面でも適切なタイミングでパスを出し、状況に応じてボールを保持していた。彼のプレーは見ていて楽しい」と代表監督は語った。