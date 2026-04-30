ロナルド・クーマンは、シャビ・シモンズの負傷を案じている。トッテナム・ホットスパーのフォワードは先週末、重傷でワールドカップ出場を断念した。クーマンはその瞬間をテレビで目撃した。

「本当にショックだった」とESPNに語った。「特に試合を観戦していて、その瞬間を目の当たりにするとね。シャビの反応を見た時点で、これは深刻かもしれないと思ったよ」

土曜の夜に本人と連絡を取り、日曜の検査結果を待ったが、結局は悪い知らせだった。これは悲劇だ。彼も代表メンバーに選ばれるはずだったし、才能と可能性に満ちた若い選手だから。

「所属クラブが降格圏にいる彼にとって、今回の負傷はさらに深刻だ。W杯も控えていただけに……唯一の救いは彼の若さだ。将来、大きな大会でプレーできるだろう。それでも今回の結果は悲劇的だ」

来夏のW杯出場は絶望的だ。後任候補にはティヤニ・ラインダースやテウン・クープマイナーズが挙げられ、記者はグース・ティルも提案した。

「負傷者が増えれば、他の選手も選択肢に入る」と代表監督は述べ、「君が挙げた名前もその通りだ」と続けた。

「ジャスティン・クライファートの負傷状況も確認が必要だ。彼がいつ戻れるかにもよる。10番のポジションは選択肢が多いが、最終的にはコンディションで決める」と結んだ。