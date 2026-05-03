ロナルド・クーマン監督が、オランダ代表候補FWの新たな負傷について生中継でコメントした。

ロナルド・クーマン代表監督は日曜、番組『Studio Voetbal』で、エマニュエル・エメガの負傷について「痛ましい」と語った。エメガは同日夜、トゥールーズ戦でハムストリングを痛め途中交代。元スパルタンでW杯代表候補だった彼は、今季怪我が多く、最終盤の10分間のみ出場した。

今季は怪我が多く、キャプテンながら慎重に起用されてきた。オニール監督は日曜の試合でも終了10分前にようやく投入した。

しかしわずか10分で負傷。オニール監督はカンファレンスリーグ準決勝第2戦のレイオ・バジェカーノ戦での欠場をすでに表明しており、フランスでは当面離脱すると見込まれている。

そのため、ワールドカップ出場はほぼ絶望的だ。クーマン監督は「金曜に彼と連絡を取り、コンディションを確認したかった」と明かした。

「そのとき彼は『先発しない』と言った。実際10分しかプレーせず、その短い時間で再負傷した。私はその報告で初めて知った」

アナリストのピエール・ファン・フーイドンク氏は「深い位置への切り込み、スピード、フィジカルも強い。異なる資質を持つ選手だけに非常に残念」と語った。クーマンも同意し、「今シーズンは怪我が多い」と締めくくった。

「決勝トーナメントを前にして出場チャンスがある中で再び怪我をするのはとても辛い。今は彼に起こっているが、他の選手でも同じだ。この時期に筋肉を傷めて5、6週間離脱すれば、残念ながら決勝トーナメントへの出場は難しい」とクーマン監督は語った。