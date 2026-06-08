「ロナルド・クーマン監督が日本戦で右サイドにテウン・クープマイナーズを起用しても、私は全く驚かない」

ピエール・ファン・ホイドンクは、クリセンシオ・サマーヴィルの実力にまだ確信を持てていない。このウイングはワールドカップに向けたオランダ代表の直近2試合の親善試合で右ウイングとしてプレーしたが、ロナルド・クーマン監督には他にも選択肢がある。

ファン・ホイドンクは、サマーヴィルとデンゼル・ダムフリーズの連係について「『うわっ』と驚くようなものではなかった」と指摘。「小さな意思疎通のミスがいくつかあったが、初めて組むのだから当然だ。いきなりフィットする可能性もある」と続けた。

ただし、オランダ代表の1-0となるPKにつながったダンフリーズからのスルーパスは高く評価した。サマービル自身もその前に決定機があったが、ボールが足から大きく外れてしまった。

「冷静に分析すると、私は彼のスピードが好きなタイプだが、得点が少なく、1対1の場面でもトラップが乱れた。強すぎた」

「こういう場面はW杯では1度しか来ない。決めなければいけない。今日はあと一歩だった」と指摘した。

最後にファン・フーイドンクは「右サイドはサマービルも良いが、日本戦でクープマイナーズを起用しても驚かない。彼の方が信頼できる」と提言した。

この布陣は前回代表戦のノルウェー戦（2-1勝利）で試されているが、W杯直前で大幅変更はなさそうだと指摘した。クラース・ヤン・フンテラールは「サマービルは信頼されるだろう」と語った。