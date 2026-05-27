ロナルド・クーマン監督は、ワールドカップに臨むオランダ代表26名を発表した。メンフィス・デパイは先週末のコリンチャンス戦で負傷から復帰し、コンディションに問題がないことが確認された。一方、現在も怪我から回復中のユリエン・ティンバーもメンバー入りした。

ティンバーは3月14日以降アーセナルで1分もプレーしておらず、メンフィスとクルーイベルトも回復に全力を尽くしているが、3人とも選出された。

ゼイストでの3日間合宿では、ティル、ヴァレンテ、スミット、フレッケン、ティンバー、ラングが最後のアピールを行った。このうちティル、ラング、ティンバー、フレッケンが選ばれ、スミットとヴァレンテは落選。フリンポンも大会には帯同しない。

ルツハレル・ヘルトゥイダは落選した一方、クリセンシオ・サマービルとウォウト・ウェグホルストは選ばれた。

オランダは6月14日に日本と初戦を戦い、その後スウェーデン、チュニジアとグループFで対戦する。その前にアルジェリア、ウズベキスタンと親善試合を行う。

水曜14時45分、クーマンはゼイストで記者会見し、ESPNがライブ配信する。

オランダ代表W杯最終メンバー

GK：マーク・フレッケン（バイエル・レバークーゼン）、ロビン・ロエフス（サンダーランド）、バート・フェルブルッゲン（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン）

DF：ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ）、ヴァージル・ファン・ダイク（リヴァプール）、デンゼル・ダムフリーズ（インテル）、ジョレル・ハト（チェルシー）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）、ユリアン・ティンバー（アーセナル）、ミッキー・ファン・デ・ヴェン（トッテナム）

MF：ライアン・グラヴェンベルフ（リヴァプール）、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、ティジャニ・ラインダース（マンチェスター・シティ）、ジャスティン・クライファート（ボーンマス）、テウン・クープマイナーズ（ユヴェントス）、マルテン・デ・ルーン（アタランタ）、 グース・ティル（PSV）、クインテン・ティンバー（オリンピック・マルセイユ）、マッツ・ウィッファー（ブライトン）

FW：ブライアン・ブロッビー（サンダーランド）、メンフィス・デパイ（コリンチャンス）、コディ・ガクポ（リヴァプール）、ノア・ラング（ガラタサライ）、ドニエル・マレン（ASローマ）、クリセンシオ・サマーヴィル（ウェストハム・ユナイテッド）、ウォウト・ウェグホルスト（アヤックス）