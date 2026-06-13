2022年3月のデンマーク戦以来代表から遠ざかっているバレンシアFWアルナウト・ダンジュマが、『Het Oranje Café』で心境を明かした。

番組冒頭、司会のサム・ファン・ロイエンは6度の代表経験がある彼がなぜ米国遠征に同行していないかを質問。ダンジュマは「正直、自分でも分からない。代表でプレーする力はあると思うが、選ばれなかった理由は不明だ」と語った。

「クーマン監督と話し合ったわけではないので、彼が何と言ったかは分からない。言えるなら言っていたよ。おそらく私のパフォーマンスが十分でなかったのだろう」とダンジュマは語った。

ファン・ロイエンが現在の代表レベルで通用するか尋ねると、ダンジュマは「はい、通用すると信じています。今年は多くの試合に出場し、ラ・リーガは高いレベルだからです」と力強く語った。

29歳のフォワードは、数シーズン前にジローナでプレーした選択など、自身のキャリアについて語った。「過去にはいくつかのチャンスを逃した。そうでなければもっと試合に出られていたはずだ」

「チャンピオンズリーグ出場を目当てにジローナへ移籍したが、そのシーズンは不調だった。選手としては、好調なクラブに所属することが大切だ。バレンシアでも今シーズンはまずまずだったが、波があった」

ダンジュマは過去、NEC、ビジャレアル、ボーンマス、トッテナムなどでプレーした。