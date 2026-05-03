ロナルド・クーマンは、絶好調の代表選手をワールドカップに帯同しないことを決定した

ロナルド・クーマン代表監督は日曜夜、『スタジオ・フットボール』で、ジョルジーニオ・ワイナルドゥムが来年の2026年ワールドカップに出場しないと発表した。サウジ・プロリーグのアル・エティファクで35歳のベテランは好調だが、代表に選ばれるには不十分だった。

チームでは主将として15得点を挙げ、6アシストを記録。直近4試合でも3得点を奪っている。

ウィナルダムは数カ月前と先週の『デ・テレグラーフ』紙のインタビューでW杯出場への強い希望を語った。しかし、W杯出場が絶望的なジェルディ・スハウトンとシャビ・シモンズの負傷にもかかわらず、彼はオランダに残る。

「いいえ」とクーマン監督は「ウィナルダムが候補か」という質問に答えた。「2ヶ月前、ジニを自宅に招き、話し合った。彼からの連絡が遅かった。話題は2024年欧州選手権の振り返りだった。」

「彼は一時期出場機会が減り、3試合に途中出場しただけだった。それについて本人も不満があった」と説明した。

W杯についてはその時点で話題にしませんでした。私にとってはすでに終わった話だったからです。しかし彼には完全に伝わっていなかったようで、後に『出場可能でW杯に行きたい』と語った記事を読みました」と説明した。

「その話題は出なかったので、後に彼に電話し、他の選手を優先すると伝えた。欧州選手権以来、彼を招集せず、そのポジションでは数人を優先してきた。その判断には非常に満足している」とクーマン監督は語った。