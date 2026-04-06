「ロナルド・クーマンは、ワールドカップを控え、ヴィルジル・ファン・ダイクのことを大いに心配しているだろう」

アルノ・フェルメールは、先週末のヴィルジル・ファン・ダイクの苦戦ぶりを目の当たりにした。このセンターバックが所属するリヴァプールは、マンチェスター・シティに0-4と大敗を喫した。サッカー討論番組『Studio Voetbal』で、このアナリストは懸念を表明した。

マンチェスター・シティは土曜日の午後、リヴァプールを圧倒した。アーリング・ハーランドのハットトリックに加え、アントワーヌ・セメニョのゴールも決まり、アルネ・スロット監督率いるチームはFAカップで無力なまま敗退した。

さらに、リヴァプールのモハメド・サラーはPKを失敗した。スロット監督率いるチームは試合序盤はまずまずのスタートを切ったものの、後半に入ると完全に崩れ去った。守備は決して安定しているようには見えなかったと、フェルメーレンも指摘した。

「ロナルド・クーマンはヴィルジル・ファン・ダイクについて大きな懸念を抱いているだろう」と、『スタジオ・フットボール』のレギュラーコメンテーターは述べた。ファン・ダイクはオランダ代表のキャプテンであり、誰もが認めるリーダーだ。来夏、彼はチームを率いてワールドカップでの成功を収めなければならない。

しかし、フェルメールンは34歳のブレダ出身の選手に対して疑問を抱いている。「シティの攻撃陣のスピードとファン・ダイクの動きを見れば、W杯ではあまりスペースを与えてはいけない」と、NOSを退任するサッカー担当チーフは語った。

リヴァプールでも、ファン・ダイクには過酷な一週間が待ち受けているとフェルメーレンは予想する。「彼らはまもなくパリへ向かうことになる」と、彼はチャンピオンズリーグでのディフェンディングチャンピオン、パリ・サンジェルマンとの対戦に言及した。「あそこには、かなりのスピードを持つ選手たちが何人かいるからね！」