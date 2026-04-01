ロナルド・クーマンは断固とした態度だ。「先日PSVで起きたことは、まったくもって理不尽だ！」

ロナルド・クーマンは、KieftJansenEgmondGijpポッドキャストの新シリーズ『1 on 1 with Rob Jansen』の第1回エピソードで、オランダ代表監督としての仕事について語っている。

同監督はヤンセン氏との対談で、ピッチ内外における選手タイプのマネジメントについて語っている。「チームに何か特別なものを与えられる選手には、自由を与えるべきだ」というのが、彼の鉄則の一つだ。

とはいえ、越えてはならない一線は確かに存在するとクーマンは強調する。彼は、昨シーズンピーター・ボス監督を大いに苛立たせたイスマエル・サイバリの例を挙げた。

このモロッコ人プレイメーカーは頻繁に遅刻しており、チャンピオンズリーグのアーセナル戦でもまた遅刻した。ボスはもう我慢の限界だった。「彼をホテルに残してきた。何度目かの遅刻だった」と当時彼は語った。

「初めてのことでも、5回目でもなく、何度目かになる。そうなれば、もう我慢の限界だ」。クーマン監督は、そのような振る舞いを「ばかげている」と見なしている。「先日PSVで起きたこと、つまり試合当日のミーティングに選手が遅刻した件は、ばかげている。そんなことが起これば、チームにとって悪影響だ」。

「そこでは断固とした措置を講じる必要がある。それはチームの結束を乱し、皆で成し遂げようとしていることを妨げる。チームのために全力を尽くさなければならない」と代表監督は語る。彼は代理人ヤンセン氏とも、迫るワールドカップや、そこでクーマンが26人の代表メンバーをどのようにマネジメントするつもりかについて話し合っている。

「大会に臨む際、出場するのは11人だと分かっている。最初は他の選手たちも自分の役割を受け入れるが、2週間も経つと、出場機会がないことに気づく選手が出てくる」と代表監督は語る。「そうなると、代表チームが大会で戦う際、常に難しい局面が訪れる。彼らは依然としてチームに順応しなければならないからだ。」

「つまり、チーム内に特定のエネルギーや雰囲気を維持し続けなければならないということです。選手たちは失望しているにもかかわらず、毎日しっかりとトレーニングに取り組み、全力を尽くし、相手チームにできる限り苦戦を強いる必要があります。それは難しいことですが、それをうまく管理しなければならないのです。」