オランダ代表はワールドカップ日本戦で、試合終了間際にリードを守り切れず2-2の引き分けに終わった。ロナルド・クーマン監督は選手交代で流れが変わったとの見方もあるが、試合後に後悔はないと語った。

2－1とリードし試合を支配していたオランダだったが、クリセンシオ・サマーヴィルの鮮やかなゴール後にクーマン監督は交代を指示。サマーヴィル、ドニエル・マレン、ティジャニ・ラインダースがベンチに下がり、メンフィス・デパイ、テウン・クープマイナーズ、クインテン・ティンバーが投入された。

日本はサイドを起点に圧力を強め、同点弾はCKから生まれた。小川幸喜のヘディングを鎌田大地が押し込んだ。

交代について後悔はないかと問われたクーマン監督は「いいえ、後悔はしていません」と即答。「交代後も主導権を失ったとは思わない。リードするたびに日本のやり方が変わった。前半はいつも通りのプレスがなかった」と語った。

「おそらく敬意か恐れがあったのだろう。しかし点差を詰められるとプレスをかけてきた。1-0の場面でも守備で苦戦し、前線ではスピードを生かしていた」と語り、交代でスピードが落ちたとの見方には首を傾げた。

「サイドからのプレスはあまりなかった。失点を分析すると、1失点は良くない。2失点は不運だった。サッカーは時に不可解だ。日本が2－2に追いついた瞬間、彼らも急に守備に切り替えた。だから後悔はしていない」

ドニエル・マレンの個人パフォーマンスを問われたが、クーマンは「全体と局面のプレーには満足している。改善点もある」と個別の評価を避けた。

「勝てなかったのは残念だが、相手を過小評価していた。彼らの強さを感じた」とクーマン。オランダは6月20日、スウェーデンと対戦する。