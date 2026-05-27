ロナルド・クーマンはメンフィス・デパイに明確なメッセージを送った

ロナルド・クーマン監督は、怪我の懸念があるにもかかわらず、ワールドカップの26人の代表メンバーにメンフィス・デパイを選出した。クーマン監督は水曜日の記者会見で、オランダ代表兼コリンチャンスのストライカーを巡る騒動について説明した。

水曜日の最終メンバー発表会見では、「彼は先週末30分間プレーした。喜ばしいニュースだろう」と問われた。

「もう少し早く喜べたなら良かったが、実現が遅れた」と代表最多得点者への期待を冷静に語った。「だが今夜、メンフィスは先発するらしい。様子を見よう」

メンフィスは木曜未明のコパ・リベルタドーレス、アルゼンチンのプラテンセ戦に先発する予定だ。先週末のアトレティコ・ミネイロ戦では60分から出場し、チームは1-0で勝利した。

クーマンはメンフィスのコンディションに言及し、2024年EUROで彼を起用した判断を振り返った。「考えは変わった。大会後に『最初から起用するのは正しかったか』と自問したからだ」。

「だから、その可能性はある。もし今も状況が変わっていないと思うなら、私は違うやり方を取るだろう」と代表監督は語った。 その後、ドニエル・マレンが代表の「門を叩いている」という話題が出た。 「『マレンを正FWにする。メンフィスはそこに食い込んでくるべきだ』と言う可能性はあるだろうか。その逆ではなく」

「何でもあり得る」とクーマンは述べた。「マレンはストライカーとしてデビューし、私の下でも同じだ。彼の資質とASローマのスタイルはよく合う。フィニッシュとスペースへの走り込みは素晴らしい」。