ロナルド・クーマンはジョーイ・フェールマンの激しい批判に反論し、根強い噂を否定した。

月曜夜、Ziggo Sport『Rondo』に登場したオランダ代表のロナルド・クーマン監督は、ジョーイ・フェールマンの批判的発言について問われ、根強い噂を即座に否定した。

「私としてはこれで終わりだ」とクーマン監督は述べ、さらに「選手会長のフェールマンも前日、代表監督との対話は不要だと表明していた」と付け加えた。

「選手は自分の意見を言う権利がある。それは構わないが、私としてはこれで終わりだ。展開が不愉快だったか？ 確かに、もう少しうまくやれたかもしれない」とクーマン監督は認めた。

「55人のリストにすら入っていないと報道されたら、当然『何だこれは』と思う」とクーマンは語り、根強い噂を否定した。

「55人のリストなどなく、実際は40人だった」と説明した。本来は予備リストを作成するつもりはなかったが、FIFAの規定で35～55人の提出が義務付けられ、40名を挙げた。

今月末にはさらに14人が外れる予定だ。 「今はまだ判断が定まらないポジションを中心に広く選んでいる。そういうポジションは多めにリストに入れるが、MFは違う」

「リストを大きくしすぎると、選手たちに現実的にない希望を与えることになる」とクーマン監督は語り、最後に再びフェールマンについて問われると、「これ以上その件については話したくない」と締めくくった。