ロナルド・クーマン代表監督は、月曜日の夜に開催されるウズベキスタンとの親善試合の最終メンバーを発表した。アルジェリア戦から1人変更し、W杯想定スタメンの大部分を起用する。

予想通り、バート・フェルブルッゲンがゴールを守る。デンゼル・ダムフリーズが出場停止明けで復帰し、マッツ・ウィッファーの代役を務める。トッテナム・ホットスパーが獲得を狙うヤン・ポール・ファン・ヘッケはコンディション良好で、ヴィルジル・ファン・ダイクとセンターバックを組む。左サイドバックはミッキー・ファン・デ・ヴェンが務める。

負傷でユリアン・ティンバーが離脱したため、代役としてルツハレル・ヘルトゥイダが招集された。

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの組み合わせで、ジャスティン・クリュイフェルトは再びベンチスタート。

前線は、サマーヴィルが信頼を得て右翼に。監督はダムフリーズとのコンビを実戦で試したいという。センターフォワードは回復途上のデパイに代わりマレン。左はガクポが脅威となる。

オランダ代表の先発：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、サマーヴィル、マレン、ガクポ。