ロナルド・クーマンはオランダ代表の先発を1人だけ変更した。

ロナルド・クーマン代表監督は、月曜日の夜に開催されるウズベキスタンとの親善試合の最終メンバーを発表した。アルジェリア戦から1人変更し、W杯想定スタメンの大部分を起用する。

予想通り、バート・フェルブルッゲンがゴールを守る。デンゼル・ダムフリーズは出場停止明けで復帰し、マッツ・ウィッファーの代役を務める。トッテナム・ホットスパーが獲得を狙うヤン・ポール・ファン・ヘッケはコンディション良好とされ、ヴィルジル・ファン・ダイクとセンターバックを組む。 左SBはミッキー・ファン・デ・ヴェン。ユリアン・ティンバーは代表メンバー外。

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの組み合わせで、ジャスティン・クリュイフェルトは再びベンチスタートとなる。

前線では、クリセンシオ・サマーヴィルが信頼を得ており、ダムフリーズとのコンビが試される。センターフォワードは怪我から回復途上のメンフィス・デパイに代わりドニエル・マレン。左サイドはコディ・ガクポが脅威となる。

オランダ代表の先発：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、サマーヴィル、マレン、ガクポ。