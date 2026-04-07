「ロナルド・クーマンはかつて、エールディヴィジのクラブの監督に一度はなることを約束していた」

ロナルド・クーマンが将来、FCフローニンゲンの監督に就任する可能性は否定できない。「北の誇り」ことFCフローニンゲンの元ゼネラルマネージャー、ハンス・ナイランド氏は、地元紙『ダグブラッド・ファン・ヘット・ノールデン』のポッドキャスト『ラジオ・ミルコ』で、代表監督がかつてそう約束してくれたと語っている。

ナイランド氏は1996年から2019年までの23年間にわたり、フローニンゲンのゼネラルマネージャーを務めた。現在はすでに退任しているが、今でも定期的にマネージャー時代のことを振り返っている。

例えば、当時TOPオッスでゴールマウスを守っていたゴールキーパー、ロナルド・クーマン・ジュニアの獲得が目前まで迫っていた件だ。「彼はレギュラーの正ゴールキーパーでさえなかった。当時、彼について少し検討したことはあったが、我々のチームにはすでにゴールキーパーがかなり揃っていた。だから、その時は実現しなかった」とナイランドは回想する。

「当時、私はロナルド・クーマン・シニアと直接その件について話し合った。今思えば、もちろん獲得すべきだった」

ナイランドは、現在テルスターのゴールキーパーであるクーマン・ジュニアが、その名字に伴うプレッシャーにもかかわらず、安定したパフォーマンスを維持していることを称賛している。「カメラは常に彼に向けられている。先週末もそうだったし、父のロナルドもまたスタジアムに姿を見せていた。」

「それは嬉しいことだが、彼のような若者にとっては大きなプレッシャーだ。名字もそうだ。だから、あの子は本当に素晴らしいと思う。キックオフやプレーの面では、うちのGKヴァッセンと遜色ない。」

ナイランドは、フローニンゲンが今こそクーマン・ジュニアを獲得すべきだと主張する。「それはフローニンゲンにとって新たな可能性を開くことになる。そして、もし2、3年後にルッキエンが退任すれば、ロナルド・クーマンこそがフローニンゲンの監督にふさわしい後継者になるかもしれない。」

「そういえば、ロナルドはかつて私に約束してくれたんだ。それはマーティン（彼の父、編注）が亡くなった頃のことだった。そんな時、みんなで集まって過ごしていたんだ。そこにロナルドとエルウィンもいた。ロナルドがこう言ったのを今でも覚えているよ。『ねえ、ハンス、エルウィンと僕が、君のあの小さなクラブをもう一度やれたら、どんなに楽しいだろうな』と。」

ロナルド・クーマンは1980年から1983年にかけて、フローニンゲンで公式戦通算97試合に出場した。ユーロボルグには、彼と弟のエルウィン、そして父のマーティンにちなんで名付けられたスタンドがある。それが「クーマン・トリビューン」だ。