ロナルド・クーマンの後任としてサリナ・ヴィーグマンの名が挙がっている：「KNVBもそれを承知している」

ロナルド・クーマンの辞任を受け、新代表監督選びが始まった。候補は不明だが、アナリストのヤン・ムルダーとユーリ・ムルダーは女性監督サリナ・ウィーグマンを推す。「なぜダメなのか？」

モロッコに敗れ早期敗退したことで、クーマンは代表監督を辞任した。KNVBは9月開始のネーションズリーグをにらみ、後任を「ある程度急いで」発表したいとしている。

NOSのアナリスト、ケネス・ペレス氏は「急いで決めるより、少し時間をかけて適任を選ぶべきだ。候補リストはすでにできているだろう」と語る。W杯前からクーマンの続投は不透明だった。

そこでユーリは「父ヤンがロン・ヤンスを挙げたが、それなら無難な選択は避けるべきだ。ウィーグマンはどうだろう？」と提案した。

「僕としてはそれほど突飛な考えではないと思うけど、ケネスはもう笑い始めているよ」とユーリ。ヤンは「あれはすごく良い候補だと思うよ！」と賛同した。

ケネス・ペレスは保守的だから反対するだろうが、私は賛成だ」とヤン・ムルダーも同意した。

ユーリは「男子サッカーと女子サッカーは全く違う」という意見には首を傾げる。「同じスポーツで、プレイする人が違うだけ。性別が違うだけだ」。

シャルケ04のテクニカルディレクターであるペレスは、ウィーグマンを自クラブに招へいするかと問われ「それはない」と笑う。ムルダーは「そうだね」と同意し、「彼女を知っているのはU-17、U-18の頃だけだ。当時、僕がKNVBにいて、彼女が女子代表監督をしていた」と振り返る。

「私はU-17、U-18で彼女を指導者として見てきた。明確なビジョンと戦術、指導法で成果を出し、KNVBも認めていた。」

「ドイツでも女性がチームを率いている。私もシャルケの監督候補として女性と面談するだろう。なぜしないのか？」とユーリ・ムルダーは語った。

ウィーグマンは世界屈指の女性監督だ。ハーグ出身の56歳。オランダ代表（2017年）とイングランド代表（2022年、2025年）を率い、欧州選手権で3度優勝した。

現在率いるイングランド代表では2023年の「フィナリッシマ」優勝と同年W杯準優勝を達成。自身はオランダ代表を2019年W杯決勝へ導き、通算5度世界最優秀監督に選ばれている。