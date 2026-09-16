ロナルド・クーマンに悲報、妻バルティナさんが死去「さようなら、美しい女性」





ロナルド・クーマンに深い悲しみ：妻バルティナさんが亡くなった。65歳だった。以前から乳がんと診断されていた。元オランダ代表監督は、この日の朝にSNSへ短いメッセージを投稿して発表した。「計り知れない悲しみとともに、同時に大きな誇りと愛を胸に、私たちは素晴らしい女性であり、愛する母であり祖母でもあったバルティナ・クーマン＝ボッデフェルトに別れを告げます」









クーマンが1年前に説明していたように、バルティナさんは2010年から治療を受けており、その後、病気は2023年に一度再発し、2025年に再び再発していた。ワールドカップ期間中、オランダの指揮官は妻の治療による影響について語り、最後の試合のために彼女がアメリカで自分のもとへ来られることを願いながら、決勝進出を目指していたと明かしていた。





モロッコに敗れてラウンド16で敗退した後、クーマンは代表監督の職を辞する決断について、妻の健康状態もその理由の一つだったと説明していた。「この数年で、サッカーより大切なものがあると改めて気づかされた。サッカーは私の人生だったが、健康に値段はつけられない。愛する人が厳しい闘いを続けている時、人の物の見方は変わる」





この日の朝には、クーマンが最後に率いた2チームでもあるオランダ代表とバルセロナからも哀悼の意が寄せられた。「FCバルセロナは、ロナルド・クーマンとその家族に対し、妻バルティナ・クーマンさんを失ったことへの心からのお悔やみと、バルセロニスモのすべての愛情をお伝えします。安らかにお眠りください」とカタルーニャのクラブは記した。「私たちは悲しみとともに、元オランダ代表監督ロナルド・クーマンの妻、バルティナ・クーマンさんの訃報に接しました。ロナルド、彼らの（孫たちの）子どもたち、家族、そして大切な人たちに、この大きな悲しみの中で多くの力と勇気があることを願います」と、オランダ代表はXに投稿した。



