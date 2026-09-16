ロナルド・クーマンに悲報、妻バルティナさんが死去「さようなら、素晴らしい女性」

ロナルド・クーマンに悲報、妻バルティナさんが死去「美しい女性に別れを」

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ロナルド・クーマンに大きな悲しみ。妻のバルティナさんが死去した。65歳だった。以前から乳がんと診断されていた。元オランダ代表監督は朝、自身のSNSに短いメッセージを投稿して発表した。 「計り知れない悲しみと、同時に大きな誇りと愛を胸に、私たちは美しい女性であり、愛する母であり祖母でもあるバルティナ・クーマン＝ボッデフェルトに別れを告げます」









クーマンが1年前に説明していたように、バルティナさんは2010年から治療を受けており、その後、病気は2023年に一度再発し、2025年に再び現れた。ワールドカップ期間中、オランダ代表を率いていた同監督は、妻の治療による影響について語り、最後の試合に向けて彼女がアメリカで自分に合流できることを願いながら、決勝進出を目指したいと話していた。





モロッコに敗れてラウンド32で敗退した後、クーマンは代表監督の職を辞任する決断が妻の健康状態にも関係していたと説明していた。 「この数年で、サッカーより大切なものがあると改めて理解した。サッカーは私の人生だったが、健康は何ものにも代えがたい。愛する人が厳しい闘いをしていると、物事の見え方は変わる」





朝には、同じくオランダ代表、そしてこの指揮官が最後に率いた2つのチームであるバルセロナからも哀悼の意が寄せられた。「FCバルセロナは、ロナルド・クーマンとその家族に対し、妻バルティナ・クーマンさんの逝去に心からのお悔やみと、バルセロニスモのすべての愛を送ります。安らかにお眠りください」とカタルーニャのクラブは記した。 「私たちは、元代表監督ロナルド・クーマンの妻、バルティナ・クーマンさんの死去を悲しみとともに受け止めました。ロナルド、彼らの（孫の）子どもたち、家族、そしてその他の愛する人々に、この大きな悲しみの中で多くの強さと勇気があることを願います」と、オランダ代表はXに投稿した。



