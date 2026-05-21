イェロエン・ステケレンブルフは、ロナルド・クーマン代表監督と「純粋にプロフェッショナルな関係」にあると、NOSのオランダ代表担当記者が週刊誌『パノラマ』のインタビューで語った。

W杯を目前に控えたステケレンブルグは詳細なインタビューに応じ、来月も代表チームと毎日接するものの、特別な絆は生まれないという。

ステケレンブルグはこれを「プロフェッショナルな関係」と呼ぶ。「私たちはただ握手をして、彼はまた去っていくだけだ」

「メンフィス・デパイなど選手へのインタビュー直前、クーマン監督が先に少し話したいと申し出ることもある。そんな時はほとんど言葉を交わさず、沈黙が続く」

「私たちの関係は純粋に仕事上。彼が『スタジオ・フットボール』に出ても、私は席に着かない」とステケレンブルフは語る。

彼は代表監督との関係を純粋に保ちたいと考えている。「2年前、ドイツでのEURO前に『アンデレ・タイデン・スポーツ』が1988年西ドイツ大会の優勝を特集した。」

「その番組にも協力していない。連絡を取り合った程度だ。2か月後に再びミュンヘンで欧州選手権を控えているのに、そこでクーマンと昔を懐かしむようなことはできない」とステケレンブルフは語った。