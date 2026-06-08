ロナルド・クーマンがユリエン・ティンバーの放出を説明：「アーセナルを責めるつもりはないが……」

月曜日、ロナルド・クーマン監督はワールドカップ直前のオランダ代表最終親善試合を前に、ユリエン・ティンバー選手の大会離脱を発表した。アーセナル所属のディフェンダーは鼠径部の怪我が完治していない。

「ここ2日間、こうした決断になるかもしれないという予感はあった」とクーマン監督はNOSの取材に語った。「100％のコンディションではなかった。昨夜遅くから今朝にかけて彼と話し合い、残念ながらこの決断を下した」

ティンバーは先週末、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンを相手にPK戦まで戦った。クーマンはミケル・アルテタ監督の起用判断を「理解できる」と語った。

「チャンピオンズリーグ決勝だからクラブを責められない」とクーマン。「私も責めるつもりはないが、彼にとって良い結果にはならなかった」

「あと1試合だけなら出場できたかもしれないが、数日おきに試合があるトーナメントを戦うのは難しい。彼はまだ万全ではなく、回復には時間がかかる」

大会は7月中旬まで続くが、迷いはなかった。「ティンバーがいてもDFは8人、いなければ7人で少ない。だから決断した」

「ゲルトゥイダとマッツェンは当初からメンバーにいた。だからゲルトゥイダを招集しても大きな影響はない。ティンバーの回復が見込めなかったからこそ、長くは待たなかった」