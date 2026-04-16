ロナルド・クーマンがフレンキー・デ・ヨングを擁護：「それは不公平だ」

ロナルド・クーマン監督は、FCバルセロナでプレーするオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングが過度に注目されていると指摘し、彼を擁護した。クーマン監督は、その扱いは必ずしも公平ではないと考えている。

ハムストリングの負傷で2ヶ月戦線離脱していた28歳の守備的MFは、先週末のエスパニョール戦で途中出場し、マーカス・ラッシュフォードへのアシストを記録した（4-1勝利）。

さらにチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦第2戦でも9分間出場。バルセロナはホームで0-2のビハインドを覆せず、アトレティコが1-2で準決勝進出を決めた。

クーマン監督は「どうかフレンキーに余計なメディアのプレッシャーを与えないでほしい」と自身のゴルフ大会前の会見で語った。

「それは不公平だ。すべてのメディアをチェックしているわけではないが、フレンキーがプレーする際には常に一定の水準や特定のパフォーマンスが期待されていることは知っている。彼には常に具体的な数字が求められている。今週でさえそうだ。彼は試合終了10分前に投入されただけで、すぐに試合の流れを変えなければならないのか？」

クーマンは「代表でもバルセロナでも彼は不可欠。彼がいるかどうかでチームの成果は大きく変わる」と強調した。

バルサは現在79ポイントで首位。2位レアル・マドリードと9ポイント差で、残り8試合だ。