ロナルド・クーマンがオランダ代表監督を辞任

ロナルド・クーマン氏はInstagramの投稿で、オランダ代表監督を退任すると発表した。これは米国・カナダ・メキシコで開催されたW杯ラウンド16でモロッコに敗れた直後の決定で、KNVBとの契約も終了する。

「昨夜、私はオランダ代表監督としての任期を終える決断を下しました。 「自分のキャリアを振り返ると、誇りと感謝しかない。ヴィテッセ、アヤックス、ベンフィカ、PSV、バレンシア、AZ、フェイエノールト、サウサンプトン、エバートン、バルセロナ、そしてオランジェでの2度の日々。これらのクラブと人々が私を育て、生涯の思い出をくれた」とクーマンは語った。

「だからこそ、オランダ代表での私の任期がこのような形で終わることは、胸が痛む」と、退任する監督は強調する。「私たちは皆、歴史を刻むワールドカップを夢見ていた。それは叶わなかった。私以上にそのことに失望している人はいない。代表監督として、その責任を負っている。私は常にその責任を感じてきたし、これからもずっと感じ続けるだろう。」

ここ数年の経験で、サッカーより大切なものがあることを痛感しました。サッカーは私の人生でしたが、健康には代えられません。愛する人が闘病すると、ものの見方は変わります。 闘病中の妻バルティナは、毎日私を支え、代表監督としての職務を全うするよう励ましてくれました。彼女の強さと支えに、言葉では言い表せないほど感謝しています。」

一緒に働いたすべての選手、スタッフ、KNVB、裏方で支えてくれた皆さん、勤務したクラブの皆さんに感謝する。何よりも、サポーターの皆さんに感謝したい。 苦しいときも支えてくださり、心から感謝しています。代表監督としてオランダを率いられたことは、この上ない名誉でした」と誇らしげに語った。

オランダはモンテレイでのモロッコ戦で120分間1－1の後にPK戦（2－3）で敗退。クライファート、ティンバー、サマーヴィルが失敗し、大会早期に姿を消した。

メキシコでの敗戦直後、彼は代表監督としての将来について結論を出していなかった。5バックを採用した采配への批判も意に介さない様子だった。それでも、ついに彼の任期は幕を閉じた。

彼は2度の期間で代表を率い、契約は7月31日までだった。2024年の欧州選手権では準決勝に進んだが、今回は16強で敗退した。

代表監督として通算64試合を指揮し、35勝16分13敗だった。