ロナウド、懐疑論者に強く反論：「試合を見ていないのか？」

ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップを前に41歳でも最高レベルでプレーできると宣言した。

6度目のW杯出場（史上最多）へ向け、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国、コロンビア、ウズベキスタンと同組で戦う。

スペイン紙「マルカ」の記者会見では「体調は万全だ。試合を見ていないのか？」と語り、疑問を退けた。

昨季はクラブのアル・ナセルで好調を維持し、ロシェン・プロリーグ制覇に貢献。代表史上最強と呼ばれるチームを率い、期待が高まる。

優勝候補の筆頭に挙げられることには慎重だったが、チームメイトの力を絶対的に信頼し、代表には歴史的偉業を達成するポテンシャルがあると強調した。

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「優勝候補かどうかは分からない。大会が終われば結果が出る。だがこのチームなら国民を喜ばせられると信じている」と語った。

ポルトガルは初戦でコンゴと、その後ウズベキスタンとコロンビアとグループステージで対戦するが、ロナウドは「1試合ごとに集中する」と強調した。

さらに「まずは良いスタートを切ることが重要だ。その後に次の試合を考える。道は一歩ずつ築いていくものだ」と語った。