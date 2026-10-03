クリスティアーノ・ロナウドとジョルジェ・ジェズスを巡る騒動への政治介入は、ポルトガルに大きな影響を及ぼす可能性がある。FIFAは各国サッカー協会が政府やその他の第三者から影響を受けることを認めていないからだ。過去には、この種の介入を理由に出場停止処分を受けた国もある。

ロナウドとジェズスを巡る騒動は今週、ついに頂点に達した。ロナウドが代表監督との対立を受けてポルトガル代表のトレーニングキャンプを離れた後、ポルトガル政界がこの状況に関与しているとされている。政界からは、2人の当事者の和解を促す圧力がかけられたという。

これにより、ポルトガルがFIFAの規則に違反しているのかという疑問が浮上している。世界サッカー連盟の定款には、加盟協会は自らの問題を独立して処理できなければならず、その方針が第三者によって左右されないようにしなければならないと定められている。この義務に違反した場合、制裁につながる可能性がある。

その中で、出場停止処分は決して考えられないシナリオではない。FIFAは2008年、「重大な政治介入」を理由にアルバニアサッカー協会を資格停止処分とした。UEFAもこの処分を追認した。その結果、アルバニアは公式戦も親善試合も戦うことができず、UEFAの活動にも参加できなかった。

より近年でも、同様の事例は起きている。2021年には、政府が協会の権限を剥奪し、暫定統治機関を設置したうえで、サッカー協会事務所の管理権を引き継いだことを受け、チャドサッカー協会がFIFAから資格停止処分を受けた。さらに2025年には、同様の状況を受けてコンゴも処分を受けた。こうした資格停止処分は、サッカー協会が再び自らの組織を完全に掌握し、介入が終了して初めて解除された。

とはいえ、ポルトガルの状況が自動的に同国が今すぐEUROやワールドカップからの排除を恐れるべきことを意味するわけではない。というのも、政治的圧力と、サッカー協会内部の権力を実際に掌握することの間には重要な違いがあるからだ。

ポルトガル政界がロナウドとジェズスの仲介を試みているだけであれば、それは政府がポルトガルサッカー協会の決定を強制したり、協会の支配権を自らの手に引き寄せたりする場合とは別物だ。まさに後者のような介入こそが、これまでの事例で資格停止処分につながってきた。

そのため現時点で、ポルトガルに対する資格停止処分は現実的な話ではなさそうだ。サッカー協会が独立して活動を続けている限り、代表チームが国際試合から排除されると予想する直接的な理由はない。この問題の性質が変わるのは、政治介入がロナウドとジェズスを和解させようとする試みにとどまらず、さらに踏み込んだものになった場合だ。