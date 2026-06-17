ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、コンゴ民主共和国代表戦で経験と若さを融合させた布陣を選択。攻撃陣の全戦力を投入する。
クリスティアーノ・ロナウドが率いる攻撃陣は、「ヨーロッパのブラジル」が勝利だけを狙っていることを示している。
ポルトガル代表の先発メンバーは以下の通り。
GK：ディオゴ・コスタ。
ディフェンス：ヌノ・メンデス - レナート・ヴィーニャ - トマス・アラウホ - ジョアン・カンセロ。
中盤：ブルーノ・フェルナンデス、ヴィテニャ、ジョアン・ネヴェス、ベルナルド・シルヴァ。
FW：ペドロ・ネト、クリスティアーノ・ロナウド。
マルティネス監督は4-4-3を採用し、SBのメンデスとカンセロに攻撃参加を指示。最終ラインの密度を高める。
中盤はブルーノ・フェルナンデスとヴィテニャの創造性に、新鋭ジョアン・ネヴェスが加わり、ビルドアップとリズムをコントロールする。
前線ではクリスティアーノ・ロナウドが軸となり、右のベルナルド・シルバと左のペドロ・ネトが支援する。3人の連携でコンゴ民主共和国の守備を崩す狙いだ。
一方、コンゴ民主共和国の先発メンバーは以下の通り。
GK：レオニエル・ムプシ・ンザオ。
DF：アーロン・ワン・ビサカ、スティーブ・カボワディ、アクセル・トゥアンゼビ、シャンセル・ムビンバ、アーサー・マソコ・カウェラ。
中盤：ンガライエル・モカオ、サミュエル・モトサミ、エド・カイムベ。
FW：セドリック・バカムポ、ユアン・ウィサ