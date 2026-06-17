ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、コンゴ民主共和国代表戦で経験と若さを融合させた布陣を選択。攻撃陣の全戦力を投入する。

クリスティアーノ・ロナウドが率いる攻撃陣は、「ヨーロッパのブラジル」が勝利だけを狙っていることを示している。

ポルトガル代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：ディオゴ・コスタ。

ディフェンス：ヌノ・メンデス - レナート・ヴィーニャ - トマス・アラウホ - ジョアン・カンセロ。

中盤：ブルーノ・フェルナンデス、ヴィテニャ、ジョアン・ネヴェス、ベルナルド・シルヴァ。

FW：ペドロ・ネト、クリスティアーノ・ロナウド。

マルティネス監督は4-4-3を採用し、SBのメンデスとカンセロに攻撃参加を指示。最終ラインの密度を高める。

中盤はブルーノ・フェルナンデスとヴィテニャの創造性に、新鋭ジョアン・ネヴェスが加わり、ビルドアップとリズムをコントロールする。

前線ではクリスティアーノ・ロナウドが軸となり、右のベルナルド・シルバと左のペドロ・ネトが支援する。3人の連携でコンゴ民主共和国の守備を崩す狙いだ。

一方、コンゴ民主共和国の先発メンバーは以下の通り。

GK：レオニエル・ムプシ・ンザオ。

DF：アーロン・ワン・ビサカ、スティーブ・カボワディ、アクセル・トゥアンゼビ、シャンセル・ムビンバ、アーサー・マソコ・カウェラ。

中盤：ンガライエル・モカオ、サミュエル・モトサミ、エド・カイムベ。

FW：セドリック・バカムポ、ユアン・ウィサ