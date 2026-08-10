ポルトガル領マデイラ諸島の都市フンシャルにあるノッサ・セニョーラ・ダ・アスンサン大聖堂は、先週の土曜日に予想外の光景の舞台となった。数百人の観光客や記者たちが、ポルトガルのスター選手クリスティアーノ・ロナウドとパートナーのジョルジーナ・ロドリゲスの結婚式が行われると信じてその門前に集まったのだが、実際に執り行われていたのはサッカーのスターとは何の関係もない、一般のカップルの結婚式だった。

島のニュースを扱う地元紙「ジョルナル・ダ・マデイラ」が報じたところによると、先週メディアやソーシャルメディア上で、ロナウドが週末に故郷マデイラで結婚式を挙げるという噂が広まり、それが好奇心旺盛な多数の見物人を大聖堂へと押し寄せさせたという。

教会への入場に苦労

新郎新婦であるニコルとファビオは、大聖堂に到着した際、前例のない光景に驚かされた。教会を囲む広場は、世界で最も有名なアスリートの一人の人生における歴史的瞬間を目撃できると思い込んだ数百人の人々で埋め尽くされていたのだ。ポルトガルの同紙は、「多くのメディアで情報が広まった後、クリスティアーノ・ロナウドの結婚式を見ようという期待を抱いて集まった群衆で、教会の広場は埋め尽くされた」と伝えた。

ポルトガルのニュースチャンネル「SICノティシアス」は集まった様子の動画を放送し、数百人の見物人と記者が教会の入り口を取り囲む光景を映し出した。大聖堂の運営側はこれを「これまでにこのようなことは一度も見たことがない」と評した。

フンシャル大聖堂は公式フェイスブックのページに声明を発表し、この状況への驚きを表明するとともに、集まった大群衆のせいで「花嫁が教会に入るのに非常に苦労した」と述べた。

その後のメッセージで、大聖堂の運営側は「新郎新婦のニコルとファビオに心からの祝福を」と述べ、こう付け加えた。「記者や観光客による通りでの大混乱の後、私たちはようやく教会の扉を閉め、通常どおり結婚式を祝うことができました」

ロナウドは笑ってコメント

この愉快な出来事は、クリスティアーノ・ロナウド本人をも笑わせた。41歳のこの選手は、「ジョルナル・ダ・マデイラ」がインスタグラムに投稿した記事に対し、いくつもの笑いの絵文字を使ってコメントし、噂が根も葉もないものであることをはっきりと示した。

なお、ロナウドとジョルジーナ・ロドリゲスは数年前から交際しており、子どももいるが、メディアではこの話題に関する憶測が絶えないものの、これまでに正式な結婚に関する計画を公式に発表したことはない。