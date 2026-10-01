ロナウド後の時代が幕開け：レオンがデンマーク戦でポルトガルの攻撃を牽引

ジョルジェ・ジェズス率いるポルトガル代表のコーチングスタッフは、注目のデンマーク戦に臨む公式スターティングメンバーを発表した。この一戦は、歴史的なキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドが代表合宿を離脱するという衝撃的な騒動の後、代表にとって初の試合となる。

ポルトガル代表では前代未聞の騒動が勃発した。歴史的なキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドが、UEFAネーションズリーグでの注目のデンマーク戦を前日に控え、突如として代表合宿を離脱したのだ。これにより、母国のユニフォームとの23年にわたる関係に終止符が打たれることとなった。

攻撃陣を率いるのは、パリ・サンジェルマンのストライカーであるゴンサロ・ラモスだ。ロナウドの不在を補うべく先発に名を連ね、俊足のラファエル・レオンとペドロ・ネトのコンビがこれをサポートする。一方、中盤はブルーノ・フェルナンデスがヴィティーニャ、ルベン・ネベスとともに統率する。

ポルトガル代表は、最終ラインでのルベン・ディアスとヌーノ・メンデスの堅牢さ、そして好調な守護神ディオゴ・コスタに期待を寄せ、キャプテン騒動の余波を乗り越え、手強いデンマーク代表相手に好結果を収めることを目指す。

今節のデンマーク戦に臨むポルトガルの布陣は以下の通り。

GK：ディオゴ・コスタ

DF：ジョアン・カンセロ - ルベン・ディアス - レナト・ヴェイガ - ヌーノ・メンデス

MF：ヴィティーニャ - ルベン・ネベス - ブルーノ・フェルナンデス

FW：ペドロ・ネト - ラファエル・レオン - ゴンサロ・ラモス





一方、デンマーク代表の布陣は次の通りとなった。

GK：マッズ・ヘアマンセン

DF：ヨアキム・アンデルセン - オリバー・プロフストゴー - ヨアキム・メーレ - ラスムス・ニッセン・クリステンセン

MF：ピエール・エミール・ホイビュア - モーテン・ユルマン - ミケル・ダムスゴー

FW：アダム・ダウム - モハメド・ダラミ - ラスムス・ホイルンド











