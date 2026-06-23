ロナウド対メッシの激突が迫る。ワールドカップ予選でポルトガルを待ち受けるのは？

ポルトガル代表はウズベキスタンに圧勝し、2026年ワールドカップのベスト16進出に王手をかけた。もし進出が決まれば、彼らには何が待ち受けているのだろうか？

ポルトガル代表は開幕戦でコンゴ民主共和国と引き分けたが、第2節でウズベキスタンに5-0と大勝し、グループ11で巻き返した。

グループ順位（ポルトガル対ウズベキスタン戦後）

この結果、ポルトガルは勝ち点4で暫定首位に立った。一方、ウズベキスタンは2敗目で勝ち点0、最下位に沈んだ。

コロンビアは3ポイントで2位。明日未明のコンゴ民主共和国戦に勝てば首位に返り咲く。

ポルトガルは1位または2位でグループステージを終える可能性があり、ウズベキスタンの勝ち点を上回ることはできないため、少なくとも3位は確定した。

日曜未明の第3節ポルトガル×コロンビアはグループ首位を争う大一番となる。

決勝トーナメントではどのチームと当たるのか。

FIFAによると、グループ11を1位で突破すればラウンド16ではグループ4、5、9、10、12の3位と対戦する。

2位通過ならグループ12の2位（現時点でガーナ）と対戦する。

3位通過なら最終グループ1位と当たり、現在はイングランド代表となっている。

夢の対決実現へ。

グループステージを1位で突破すれば、準々決勝でアルゼンチンと対戦。C・ロナウドとメッシのレジェンド対決が実現する。

アルゼンチンはアルジェリアとオーストリアに連勝し、ヨルダン戦の結果に関わらずグループ10の1位を確定している。

このシナリオ実現には、ポルトガルがグループ首位を守り、両チームが2回戦と3回戦を突破しなければならない。

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