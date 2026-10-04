ポルトガル代表は、エースであるクリスティアーノ・ロナウドを欠きながらも好調を維持し、ノルウェーに先行を許す展開を2－1の劇的な勝利へと逆転させ、UEFAネーションズリーグの準々決勝進出を決めた。新世代のスターたちが台頭するなか、違いを生み出せる攻撃のオプションを備えていることを証明した。

ジョルジェ・ジェズス監督が率いる選手たちはノルウェー相手に力強いパフォーマンスを見せ、同じスコアで2度目の勝利を収めた。先の日曜日の対戦でも勝利しており、第4組の首位を維持した。これはポスト・ロナウド時代のポルトガルの輪郭と、新たな顔ぶれで競争を続けていける力を一層際立たせる試合となった。

互角の立ち上がりではあったが、ノルウェー代表は26分に先制点を奪いかけたものの、ディオゴ・コスタがアントニオ・ヌーサのシュートを見事に防いだ。そして36分、クリストファー・アイエルがマルティン・ウーデゴールの遠い位置からのフリーキックによるパスを生かし、力強いシュートをネットに突き刺して、ノルウェーに先行をもたらした。

ポルトガルの反撃は早かった。38分、ジョアン・カンセロがヌーノ・メンデスのスローインを受け、ペナルティエリア内から見事なシュートで同点に追いついた。前半は1－1の同点で終了した。

後半はテンポがやや落ち着き、61分にはアーリング・ハーランドがノルウェーに再び先行をもたらしかけたが、シュートはポストの脇をそれた。その6分後、彼は負傷してピッチを後にした。

試合が引き分けへと向かうなか、79分にゴンサロ・ラモスがポルトガルの勝ち越しゴールを決めた。ヴィティーニャが始めた攻撃から、ジョアン・フェリックスのパスをネットへと流し込んだものだった。86分にフランシスコ・コンセイソンが退場となったものの、ポルトガル代表は最後までリードを守り切り、その野望がロナウドの出場に左右されるものではないことを証明した。

同組のもう一つの試合では、デンマーク代表がウェールズを1－0で下した。75分にラスムス・ホイルンドがペナルティキックで決めたゴールだった。これによりデンマークは2位に浮上し、ノルウェーとウェールズに勝ち点3差をつけた。