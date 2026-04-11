サウジアラビアサッカー連盟は、ロシェン・リーグ第28節のアル・ナスル対アル・アクドゥード戦を担当する主審を発表した。

アル・ナスルは本日土曜、ロシェンリーグ第28節でナジュランの王子ハズル・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムにてアル・アクドゥードと対戦する。

主審はハリード・アル・トリス氏、副審はモハメド・アル・アブカリ氏とアブドゥルラヒーム・アル・シャムリー氏が担当する。

VARはサミー・アル・ジャリース、アシスタントVARはサアド・アル・スバイイー、第4審判はアブドゥッラー・アル・ハルブーシュが担当する。

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また、アル・トリスは2023年1月22日の第14節アル・イッファト戦で、ロナウドのアル・ナスルデビュー戦を執裁した。

また、アル・トリスは2024年8月22日、2024-2025シーズン第1節のアル・ライード戦でも、ロナウドのリーグ通算50ゴール目を目撃している。

この試合では、オフサイド判定で取り消されたロナウドの2点目が物議を醸し、アル・ナスルはシーズン初戦をドローで終えた。