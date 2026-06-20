ロナウドを巡る論争が激化。ポルトガルのスターが批判者に強いメッセージを送った。

ポルトガル代表のディオゴ・ダロットは、2026年W杯初戦でコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた後、批判を受けるキャプテン・クリスティアーノ・ロナウドに力強い支援メッセージを送った。

ここ数日、ロナウドの技術やフィジカルを疑問視する声が上がり、先発起用を見直すべきとの意見も出ている。

ダロットは土曜の記者会見で「キャプテンはキャリアを通じてこうした状況に対応してきた。5度のバロンドール受賞者にとって批判は新しいものではない」と語った。

マンチェスター・ユナイテッドのディフェンダーは「クリスティアーノが批判を受け入れる力はよく知られている。彼は批判がサッカーの一部だと理解し、チームへの信頼は揺らがない。代表の一員である限り、彼は常に助けられる準備ができている」と語った。

また、メディアの注目とそれに伴う議論、並外れたプレッシャーを考慮し、スタッフや選手たちは大会前からこうした論争が起こることを予想していたという。

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また、彼は「ワールドカップ前に話し合った。ロナウドがチームにいれば、いつもと違う騒ぎは避けられない。その局面は予想通り訪れた」と続けた。

代表は外部からのプレッシャーに備え、ピッチ上の目標に集中する計画を立て、批判が合宿やチームの集中力を乱すことを許さない。

「チームを守るというメッセージが生まれた。何が起こるかは分かっていたし、大会の早い段階で起きたのは良かった。すぐに片付けて前に進んだ」と説明した。

さまざまな騒動があっても代表チームの目標は変わらないと強調し、こう結んだ。 「批判はあっても、審判がキックオフの笛を吹けば、私たちは国を代表する。集中するのは勝利と大会での目標だけだ」

この発言はポルトガルの次戦を前に、ロナウドへの注目が高まる中で行われた。ベテラン主将がピッチで批判を跳ね返し、母国に初勝利をもたらすか、期待は高まる。