「ロナウドやアンリより上」…ムバッペ、批判者を黙らせる痛烈な反論

ワールドカップ初戦のセネガル戦で2得点、イラク戦でも2得点を挙げたキリアン・ムバッピ。それでもレアル・マドリードと代表で2年間続く批判は止まらない。しかし、その反論は断固としており、プレッシャーを知る守備のレジェンドからだった。

元フランス代表のスター、ピクセンティ・リザラゾは、2得点を挙げたフランス対セネガル戦（3-1）後にムバッピに向けられた批判を受け、沈黙を破り力強く擁護した。

1998年W杯優勝メンバーでもあるリザラゾは、仏紙『レキップ』（西紙『ムンド・デポルティーボ』転載）で「数字を見れば、ムバッペへの批判は一方的で不公平だ」と主張した。

リザラゾは「27歳にして代表99試合58得点でフランス歴代最多得点者であり、W杯15試合14得点という驚異の数字も残している」と指摘。

さらに彼は「クラブと代表通算570試合で427得点を挙げ、1試合平均0.75得点は驚異的な数字だ。 これはロナウド（0.65）、ラウル（0.42）、アンリ（0.45）、ファン・バステン（0.70）といったレジェンドを上回る数字だ。だから、この2年間続く批判には苛立ちを覚える」と語った。

さらに彼はパリ・サンジェルマンとレアル・マドリードを比較し、「2024年以降、パリはチャンピオンズリーグで2度優勝しているが、レアルは主要タイトルを獲得できていない。それでもムバッペの成果が下がるわけではない」と語った。

さらにリザラッツォは、守備が不十分だと批判する声に対し「左ウイングに移し、より守備をさせるべきだと言うのは誤りだ」と反論し、擁護を締めくくった。