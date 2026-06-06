「ロナウドは酒臭かった。私は彼にレアル・マドリードを去るよう迫った」

ファビオ・カペッロがレアル・マドリードでの2度目の監督時代を記した本を出版した。彼は、マドリードの夜生活に浸ったロナウド・ナザリオのエピソードなどを紹介している。このブラジル伝説の選手は、その生活が原因で最終的に解任された。

ロナウドは2002年にインテルから加入し、2007年半ばまでプレー。2000年の膝の怪我で全盛期には戻れなかったものの、長年チームの主力だった。

カペッロは1996/97と2006/07の2度マドリードを率いた。2006/07、怪我で27試合11ゴールと出場は限られたが、カペッロは彼の才能を絶賛した。

「ロナウドは私が指導した中で最高の選手だ。犠牲を払うことやトレーニングは苦手だったが、他にはない才能を持っていた。唯一無二の存在だ」とカペッロは『ミラノ・フットボール・ウィーク』で語った。

しかし、規律を重んじるカペッロはシーズン中に厳しい決断をした。「ロナウドはパーティー好きで、夜遊びの後はロッカールームにアルコールの匂いが漂った。私は彼に退団を迫った」

その後まもなく、カペッロは故シルヴィオ・ベルルスコーニ元首相（当時ACミランのオーナー）と会談。「ロナウドをサウジアラビアへ移籍させるつもりだ」と伝えた。

ベルルスコーニは「彼は遊びやパーティーが大好きだ」と聞き、翌日の新聞でロナウドのミラン移籍を知ったという。ミランでもロナウドは再び膝を痛め、2011年にコリンチャンスで現役を引退した。