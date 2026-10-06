ジョアン・カンセロは、デンマーク戦とノルウェー戦で2ゴールを記録し、国際マッチウィーク中もポルトガル代表で際立つ輝きを放ち続けた。これにより自身の調子を取り戻したことを証明するとともに、代表の主力選手の一人としての地位を確固たるものにした。一方で、彼はバルセロナへの復帰に向けて準備を進めている。

ポルトガル紙『アボラ』は、カンセロに関する興味深い統計を明らかにした。このポルトガル代表のサイドバックは、クリスティアーノ・ロナウドがピッチ上で共にプレーしていないときの方が得点面でより効果的であるようだ。カンセロは代表Aチームでの国際試合77試合のうち56試合でロナウドと共にプレーしているにもかかわらず、である。

このバルセロナの選手は、代表での14ゴールのうち5ゴールを、ロナウドと同時に出場しなかった21試合で記録している。ポルトガルのキャプテンが不在のときの得点ペースは4.2試合に1ゴールとなり、彼の隣でプレーしているときの6.2試合に1ゴールと比べて高い数字となっている。

こうした数字があるにもかかわらず、カンセロはロナウドを称賛することをためらわず、代表キャプテンはポルトガルの象徴であると強調してこう語った。「彼は我々のキャプテンであり、母国代表の象徴だ。彼は史上最高の選手だ。彼がポルトガルにとって何を意味し、この国に何をもたらしてきたかは誰もが知っている」

さらにこう付け加えた。「物事は間違いなく、可能な限り最良の形で決着すると思う。我々は皆、クリスティアーノにふさわしい敬意をもって、冷静にこの状況を解決したいと思っている」。これは、このベテランスターの代表での将来をめぐる論争に言及したものだ。

控えめなスタート、そして爆発

カンセロのポルトガルでの活躍は、バルセロナでの今季の控えめなスタートの後に訪れた。彼はリーガ・エスパニョーラの最初の5試合でわずか38分の出場にとどまっていたが、その後より多くの出場機会を得て、チーム内での影響力を取り戻し始めた。

続くリーガ・エスパニョーラの2試合に加え、バルセロナのチャンピオンズリーグ初戦への出場で、カンセロは合計258分をプレーし、その間に1ゴールを決め、1アシストを記録した。

ポルトガルでの力強いパフォーマンスの後、待望されるカンセロのバルセロナでの出場はより重要なものに見える。特にチームが厳しい連戦を間近に控えている中で、ハンジ・フリックは来たる困難な試合に臨むため、全選手の最高のバージョンを必要とすることになるだろう。