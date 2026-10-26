ロナウドの「物議を醸した」ゴール、決定の場へ：異議を認めない最終判断

サウジ・プロリーグの規律委員会委員長を務めるターリク・キャヤル氏は、サウジ・ロシュン・リーグ第11節のアル・ファイサリー戦で、アル・ナスルの主将であるポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの名で記録されたゴールについて、審判委員会の報告書だけでは不十分だとして、得点者の確定に向けて主審アブドッラー・アル・ウワイダン氏からの公式見解を待っていることを強調した。

キャヤル氏はサウジ紙「アル・リヤーディーヤ」の取材に対し、同委員会は当該事案に関するすべての報告書を精査すると述べた。これは、ロナウドが実際にゴールを決めたのか、それともボールがアル・ファイサリーのディフェンダーであるブラジル人アンドレ・ジロット（ジェロト）のオウンゴールによってネットに入ったのかをめぐる議論を受けたものである。

さらに同氏は、委員会は最終決定を下す前に本日月曜日に審判からの見解を待っていると付け加え、報告書の精査から導き出された結論に従ってゴールの記録を承認し、その決定をリーグに提出して正式に承認を受けると説明した。

キャヤル氏は、審判委員会の報告書の詳細や、現在の記録上での得点者の身元を明らかにすることは拒否し、規律委員会の決定は最終的なものであり不服申し立ては認められず、いかなるクラブや団体もこれに異議を唱える権利はないと強調した。

同委員長は、月曜日の会合では前節の報告書の精査も行われ、その中にはメディア調整官、試合調整官、スタジアム管理者の報告書も含まれ、規約に定められた違反行為を把握し、処分を適用していくと指摘した。

キャヤル氏は、今季の開幕以来、委員会が世論に公表していない多数の決定が下されていることを明らかにし、いかなる決定もその正当性を完全に確信した上で、所属やえこひいきを排して行われていると強調した。そして、アル・アハリを例に挙げ、同クラブが今季開幕以来、委員会が科した罰金を最も多く受けているクラブであると説明した。