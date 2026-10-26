サウジ・プロリーグ機構のコンプライアンス委員長であるタリク・キヤルは、サウジ・ロシュン・リーグ第11節のアル・ファイサリー戦で、アル・ナスルの主将でポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの得点として記録されたゴールについて、審判委員会の報告書だけで判断を下すことを拒否し、同委員会が得点者の特定を確定させるため、主審アブドラ・アル・オウェイダンからの公式な報告を待っていることを強調した。

キヤルはサウジ紙「アル・リヤディーヤ」に対し、ロナウドが実際に得点したのか、それともボールがアル・ファイサリーのブラジル人ディフェンダー、アンドレ・ジロットのオウンゴールによってゴールに入ったのかという論争を受けて、委員会がこの事案に関するすべての報告書を精査すると述べた。

さらに彼は、委員会が最終決定を下す前に本日月曜日に主審の報告を待っていると付け加え、報告書の精査によって導き出された結論に従って得点を認定し、その決定を機構に提出して正式に承認を受ける予定だと説明した。

キヤルは、審判委員会の報告書の詳細や現在の記録上で得点者とされている選手の身元を明らかにすることを拒否し、コンプライアンス委員会の決定は最終的なものであり不服申し立ての対象とはならず、いかなるクラブや団体もこれに異議を唱える権利を持たないことを強調した。

同委員長は、月曜日の会合では、メディア担当者や試合担当者、スタジアム責任者の報告書を含む前節の報告書の精査も行われ、違反行為を把握し規定に定められた処分を適用すると指摘した。

キヤルは、今シーズンの開幕以来、委員会が世論に公表していない数多くの決定が下されていることを明らかにし、いかなる決定もその正当性を完全に確信したうえで、所属や傾倒とは無関係に下されると強調した。そしてアル・アハリを例に挙げ、同クラブがシーズン開幕以来、委員会による罰金を最も多く科されているクラブであると説明した。