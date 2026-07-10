マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスは、2026年W杯ラウンド16でポルトガルがスペインに敗退したことを受け、SNSの返信機能を無効化した。

31歳の司令塔は試合終了間際の敗北を防げず、ロベルト・マルティネス監督が試合直後に辞任。選手たちへの批判が噴出した。

その後、フェルナンデスは公式アカウントに声明を投稿し、「悲しいし、落胆している。このチームは、その質の高さと、長年にわたり築いてきた絆で私の期待を超えた」と語った。

さらに「ワールドカップ期間中、日々私たちに寄り添い、支えてくれたすべての選手、コーチングスタッフ、そしてスタッフ全員に感謝します。ポルトガルの皆さん、ご支援と信頼に心から感謝します」と続けた。

しかしこの投稿は批判をさらに呼び込み、彼はコメント機能を閉鎖。この対応もファンには不評だった。

あるファンは皮肉ってこう書いた。「ブルーノ・フェルナンデスはようやく姿を現した……でもインスタグラムとXの上だけだ。ピッチ上では、彼の姿は全く見当たらない。ポルトガルは大会から敗退したのに、それでも彼はコメント機能を無効にしている」。

別のファンは「彼は自分がロナウドの足を引っ張り、自分だけが脚光を浴びようとする利己的な選手だと皆が知っていることを承知している」と主張した。これは、大会期間中にフェルナンデスとクリスティアーノ・ロナウドの間に意思疎通の問題があったという報道を指している。

別のサポーターは「コメント欄を閉じたことで、大会中に彼や中盤のチームメイトについて言われたことが事実だと証明された」と語った。

大会中、ロナウドの妹カティア・アヴェロもインスタでフェルナンデスを強く批判していた。 「代表のユニフォームを着ると別人のように見える。チームがリーダーを必要とする場面でピッチから姿を消し、責任を他人に押し付けている」

投稿はさらにこう続けた。「才能はあっても、大舞台での決断力はどこにあるのか。ファンが求めるのは、プレッシャーに負けないスターだ」。