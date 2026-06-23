ロナウドの記録達成後、ワールドカップ歴代得点ランキングでのメッシの順位は？

ポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドは2026年ワールドカップのウズベキスタン戦で2得点を挙げ、大会史上2番目の年長得点者となった。 ライバルのアルゼンチン主将リオネル・メッシは何位だろうか。

この日41歳138日だったポルトガル代表は、本大会で得点を挙げた史上2番目の年長選手となり、長年にわたり大会に名を刻んできた伝説的な選手たちを凌いだ。

ロナウドを上回る最年長得点は、1994年大会で42歳39日だったカメルーンのロジェ・ミラだけだ。

このリストにはポルトガルのペペ、アルゼンチンのリオネル・メッシ、スウェーデンのグンナー・グレン、メキシコのクアウテモク・ブランコなど著名な選手が含まれる。

メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、38歳363日で4位に入ったが、今大会で3位のペペの記録を破るのは難しい。

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データアカウント「ミスター・シップ」集計によるワールドカップ最年長得点者ランキングは次のとおり：

ロジェ・ミラ（カメルーン）—42歳39日（1994年、対ロシア）。

クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル） – 41歳138日（2026年、ウズベキスタン戦）。

ペペ（ポルトガル）39歳283日（2022年、スイス戦）。

リオネル・メッシ（アルゼンチン） – 38歳363日（2026年、オーストリア戦）。

グンナー・グリン（スウェーデン） – 37歳236日（1958年、ドイツ戦）。

クアウティモク・ブランコ（メキシコ） – 37歳151日（2010年、フランス戦）。

フィリペ・バロイ（パナマ） – 37歳120日（2018年、イングランド戦）。

マルコ・アルナウトヴィッチ（オーストリア） – 37歳58日（2026年、ヨルダン戦）。

オベドリオ・ファリヤ（ウルグアイ） – 36歳279日（1954年、イングランド戦）。

マルティン・パレルモ（アルゼンチン） – 36歳227日（2010年、ギリシャ戦）。