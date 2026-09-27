ポルトガル代表は、UEFAネーションズリーグで2連勝を達成した。敵地でノルウェー代表を2－1で下したこの試合で、スター選手のクリスティアーノ・ロナウドはベンチから観戦するにとどまった。

ポルトガルは、ゴンサロ・ラモスとジョアン・フェリックスを軸とする攻撃的な布陣で試合に臨んだ。ジョルジェ・ジェズス監督がロナウドを先発から外す決断を下した一方、ノルウェー代表はエースのアーリング・ハーランドに加え、シェルデルプとヌサに頼った。

ホームチームの力強い立ち上がりにもかかわらず、先制したのはポルトガルだった。17分、ネトがジョアン・フェリックスへクロスを送ると、フェリックスがこれを生かして正確にネットへ突き刺し、母国代表に先制点をもたらした。

ノルウェーは後半開始とともに同点に追いついた。マルティン・ウーデゴールが放ったフリーキックの処理でGKディオゴ・コスタが犯したミスをハーランドが突き、51分に無人のゴールへボールを流し込んだ。

だが同点は長くは続かなかった。わずか3分後、ゴンサロ・ラモスがGKウルヤン・ニーラントの致命的なミスを突いてポルトガルを再びリードへと導いた。GKと1対1になった彼は見事な形でボールをその頭上へ浮かせ、アウェイチームの2点目を挙げた。

その後ジェズスは、リードを守り結果を確固たるものにしようとラファエル・レオンとヴィティーニャを投入した。しかしポルトガルは2－1の勝利にとどまり、2連勝を収めてグループでの歩みを力強く続けた。

この敗戦は例外的なものだ。ノルウェー代表にとって、ポルトガル戦を前にした本拠地での最後の黒星は、2024年欧州選手権予選での2023年10月15日のスペイン戦（0－1）にさかのぼる。

この敗戦以降、ノルウェー代表は首都オスロの本拠地での試合において15試合連続で無敗を保ち、その間に11勝4分けを記録していたが、ポルトガルに敗れてこの連続記録は途切れることとなった。