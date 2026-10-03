クリスティアーノ・ロナウドが、監督ジョルジュ・ジェズスとの最近の対立を背景にデンマークでのポルトガル代表合宿を離脱したのち、明日日曜日にサウジアラビアの首都リヤドへ向かう。この動きは、同代表を揺るがした問題を迅速に解決するのではなく、国際試合期間に区切りをつけ、アル・ナスルでの責務へと戻ろうとするポルトガル人スターの姿勢を映し出すものと見られる。

ロナウドのリヤドへの帰還は、極めて微妙なタイミングで訪れる。ジェズスがデンマーク戦で彼を先発起用しないと発表した直後にポルトガル代表合宿を離脱した彼は、その後、ポルトガルサッカー連盟会長のペドロ・プロエンサとの会談を経て離脱を決断したと認め、適切な時期に自身の決断の理由を明らかにすると約束していた。

この問題は、ノルウェー戦のあとに始まっていた。この試合でロナウドは、ウォーミングアップには参加したものの、終始ベンチに控えたままだった。一方、ゴンサロ・ラモスがポルトガルの2-1での勝利を決めるゴールを決めている。

その後、選手とジェズスの間の緊張は高まり、監督はロナウドがデンマーク戦でも先発しないと発表。いかなる選手のためにも自らの戦術的決断を変えることはないと明言した。

ポルトガル紙『レコルド』によると、国際試合期間中にポルトガルが（ノルウェー戦の）試合を戦うまさにその日に、ロナウドが自家用ジェットでリヤドへ向かうことは、単なるサウジアラビアへの帰還を超える意味を帯びているという。選手が通常の行程を再開してクラブへと向かうことは、問題に対する迅速な解決や緊急の決着を排除し、この件を今後の期間に成り行きに任せることを意味しうるからだ。

これは、ジェズスとポルトガルサッカー連盟会長がロナウドを引き留めようとした試みが失敗したあとのことだ。両者は彼が合宿を離れた直後に空港へ向かったが、選手は自家用ジェットに乗り込みマドリードへと向かった。

また、ポルトガル代表からの引退について公式な発表は一切なされていないものの、彼の代表での将来は依然として疑問符がついたままである。

同時に、問題が最終的に決着したようには見えない。報道によれば、ジェズスは対立を終わらせるためにロナウドとの新たな会談を行う用意があることが明らかになったが、ポルトガルの主将は今のところこの呼びかけに応じていない。