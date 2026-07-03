元レアル・マドリードFWでメキシコ代表のハビエル・エルナンデス（チチャリート）は、親友のポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドを擁護し、彼が依然として試合を左右できると強調した。 ただ、ピッチではチームメイトのより一層のサポートが必要だとし、アルゼンチン代表がリオネル・メッシのために採用するプレースタイルを例に挙げた。

クロアチア戦（2-1）では先制PKを決め、大会通算3得点でポルトガルをベスト16へ導いた。

この発言は、2026年W杯でポルトガルをノックアウトステージへ導いたロナウドが、年齢や身体能力の低下を理由に批判されたことを受けてのものだ。

チチャリートは「Fox Sports」のインタビューでこう語った。「初戦で得点できなかったクリスティアーノは批判され、一部は彼が代表の負担だとさえ言い始めた」。

第2戦ではチームが多くのチャンスを作り、ロナウドも得点を挙げた。キャリア通算976ゴールという数字が、彼の価値を証明している」と語った。

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さらにチチャリートは、41歳ながら高い身体能力を維持するポルトガル代表のスターを称え、こう語った。 「彼は41歳だ。それでも時速19マイル近いスピードでDFの裏へ抜け切る。20回もスプリントするわけではないが、チームが求める場面ではまだできる」。

チチャリートはアルゼンチン代表の例を挙げ、「最良の例はラウタロ・マルティネスだ。彼はインテル・ミラノのトップスターだが、代表ではメッシを助け、監督の要求に応えている」と説明した。

最後に、ポルトガル代表MF陣へ直接メッセージを送った。「目の前に立つ選手の価値を理解してほしい。彼と競うのではなく、その力を活用すべきだ。ロナウドは負担ではなく、チームにとって最大の強みだ」。