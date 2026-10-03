クリスティアーノ・ロナウドは明日の日曜日、サウジアラビアの首都リヤドへ向かう。デンマークで行われていたポルトガル代表の合宿を離脱したのは、指揮官ジョルジェ・ジェズスとの最近の衝突が背景にあり、この動きはポルトガルのスターが、代表の雰囲気を揺るがした問題を早急に解決するのではなく、国際試合期間に一区切りをつけ、アル・ナスルでの責務へと復帰する方向を示している可能性がある。

ロナウドのリヤドへの帰還は、極めて微妙なタイミングで訪れた。デンマーク戦に先発しないとジェズスが発表したのを受けて彼はポルトガル代表の合宿を離脱し、その後、ポルトガルサッカー協会会長ペドロ・プロエンサとの会談を経て離脱を決断したと認め、自らの決断の理由については適切な時期に明らかにすると約束していた。

この問題はノルウェー戦の後に始まった。ロナウドはウォーミングアップには参加していたものの、試合を通してベンチに留まり続け、一方でゴンサロ・ラモスがポルトガルの2-1の決勝点を決めた。

その後、選手とジェズスの間の緊張が高まり、やがて指揮官はロナウドをデンマーク戦でも先発させないと発表し、いかなる選手のためにも自らの戦術的決断を変えることはないと強調した。

ポルトガルの新聞「レコルド」によれば、国際試合期間中にポルトガルが（ノルウェーと）試合を行うのと同じ日に、ロナウドが自家用機でリヤドへ向かうことは、単なるサウジアラビアへの帰還を超える意味を帯びているという。選手が通常の行程を再開し、所属クラブへと向かうことは、問題への早急な解決や緊急の調整を排除し、今後の期間において事態が自然の成り行きに委ねられることを意味する可能性があるからだ。

これは、ジェズスとポルトガルサッカー協会会長がロナウドの残留を説得する試みに失敗した後に起きている。両者は彼の合宿離脱後に空港へ向かったが、選手は自家用機に乗り、マドリードへと向かった。

また、ポルトガル代表からの引退について公式な発表は一切ないものの、彼の代表における将来は依然として疑問符が付いたままだ。

同時に、問題が最終的に決着したようには見えない。報道によれば、ジェズスは対立を終わらせようと、ロナウドとの新たな会談を行う用意があることが明らかになったが、ポルトガルの主将はこれまでのところ、その呼びかけに応じていない。