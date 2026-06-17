ロナウドに加え、ワールドカップでの失態でポルトガル代表の主力2人も批判を受けている。

ヨハン・デルクセンは、コンゴとの1－1の引き分けに終わったポルトガル代表戦で、クリスティアーノ・ロナウドに厳しい批判を浴びせた。番組『Vandaag Inside Oranje』では、41歳のFWはベンチに下がるべきだと断じた。

「ポルトガルは10人で戦っていた。ロナウドの素晴らしいプレーは一つもなかった。それでも監督は彼を交代させなかった」と語り、試合終了までピッチに残したマルティネス監督の采配に疑問を投げかけた。

「他の選手も言うべきだ。『勝って報酬も欲しい。あいつは役立たずだ』と」と、デルクセンは試合直後にFWを痛烈に批判した。

同僚のレネ・ファン・デル・ハイプは「本当は彼自身が決断してくれることを願っている」と語った。「もう4、5年も願っている。彼自身が『41歳になり、全盛期は過ぎた』と言ってくれることを。素晴らしいキャリアを築いたのは確かだ。」

話題はポルトガルのもう一人のスター、ブルーノ・フェルナンデスに移った。「彼は大物だ。なぜ若い選手たちに『ロナウドはもう無理だ』と言わないのか」

ファン・デル・ハイプも同意する。「今はコンゴ相手だからいいが、次はフランスだ。ロナウドに守備で自陣10mまで下がり、ゴールまで60mを走る体力が残っているとは思えない」。

デルクセンはすでにポルトガルを優勝候補から外している。「ロナウドがいても無理だ。あの代表監督も腰抜けだ。集中できていない選手なら交代させるべきだろう？」